Bundespolizeiinspektion Kassel

BPOL-KS: Zugbegleiter im Regionalexpress bespuckt

Birkenbringhausen/Landkreis Waldeck-Frankenberg (ots)

Ein unbekannter Mann soll am gestrigen Dienstag (7.10./14:15 Uhr) den Zugbegleiter des Regionalexpresses 97 bespuckt haben.

Der Zug befand sich auf der Fahrt von Marburg nach Frankenberg. Bei der Fahrscheinkontrolle weigerte sich der Unbekannte, den Fahrschein vorzuzeigen.

Er soll verbal aggressiv geworden sein. Der Zugbegleiter forderte ihn daraufhin auf, den Zug in Birkenbringhausen zu verlassen. Dies tat der Unbekannte erst, nachdem er mitbekam, dass die Polizei angefordert werden sollte.

Beim Verlassen des Zuges in Birkenbringhausen bespuckte er den Zugbegleiter. Auch soll er bei Türschließung versucht haben, diese gewaltsam zu öffnen, wobei er der Zugbegleiter erneut bespuckte.

Das Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen und ein Strafverfahren eingeleitet.

Zeugen gesucht!

Wer Angaben zu dem Vorfall machen kann, wird gebeten, sich unter der Tel. Nr.: 0561 816 160 oder unter www.bundepolizei.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Kassel
Heerstr. 5
34119 Kassel
Tanja Büdenbender
Telefon: 0561/81616 - 1012
E-Mail: bpoli.kassel.presse@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de
Twitter: @bpol_koblenz

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kassel, übermittelt durch news aktuell

