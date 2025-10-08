Bundespolizeiinspektion Kassel

BPOL-KS: 33-Jähriger sorgt für Zugverspätung

Kirchhain/Landkreis Marburg-Biedenkopf (ots)

Ein 33-Jähriger Mann soll sich am gestrigen Diensttag (7.10./18:40 Uhr) auf der Bahnstrecke Kassel nach Frankfurt am Main in den Gleisen aufgehalten haben.

Der Zugführer der Hessischen Landesbahn (HLB) 15027, auf der Fahrt von Stadtallendorf nach Bad Vilbel, erkannte kurz vor Kirchhain eine Person im Gleis und leitete eine Schnellbremsung ein. Der Zug kam rechtzeitig zum Stehen.

Weder der 33-jährige Iraker noch Fahrgäste wurden verletzt.

Der Mann entfernte sich vom Vorfallort. Er konnte auch durch eine Streife des Bundespolizeireviers Gießen nicht mehr angetroffen werden.

Durch Bürgerhinweise konnte die Person im Nachhinein ausfindig gemacht werden. Durch die Polizeistation Stadtallendorf wurden die Personalien übermittelt.

Die Bahnstrecke wurde von 18:47 Uhr bis 19:32 gesperrt. 8 Züge erhielten jeweils eine Verspätung von 22 Minuten.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen und ein Strafverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr eingeleitet.

Zeugen gesucht!

Wer Angaben zu dem Vorfall machen kann, wird gebeten, sich unter der Tel.Nr.: 0561 816 160 oder runter www.bundespolizei.de zu melden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kassel, übermittelt durch news aktuell