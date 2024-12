POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Diebstahl eines Pkw - Polizei sucht Zeugen

Mönsheim (ots) - Am frühen Samstagmorgen hat in der Filiale eines Kreditinstituts ein Stapel Papier angefangen zu brennen. Ein Unbekannter hatte zuvor dort genächtigt und offenbar achtlos mit Feuer hantiert. Nach derzeitigem Sachstand kam es durch den Unbekannten, ungefähr gegen 6:00 Uhr, zur Brandlegung im Foyer des in der Pforzheimer Straße gelegenen Gebäudes. ...

