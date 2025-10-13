PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Kassel

BPOL-KS: 39-Jähriger belästigt und schlägt Reisende in der Cantusbahn

Fulda (ots)

Ein 39-jähriger Mann soll am vergangenen Samstag (11.10./15:25 Uhr) auf der Fahrt von Bad Hersfeld nach Fulda mehrere Reisende durch sein aggressives Verhalten belästigt haben.

Der Mann befand sich in der Cantusbahn 24233, als er mit anderen Reisenden in Streit geriet. Dieser Streit wurde im Verlauf immer aggressiver.

Da sich kein Zugbegleiter zur Fahrscheinkontrolle in der Cantusbahn befand, informierten die Reisenden den Zugführer. Dieser verständigte das Bundespolizeirevier Fulda über die Vorfälle.

Im Laufe des Streits soll der 39-jährige Pole einen Mitreisenden mehrfach auf den Oberschenkel geschlagen haben. Der Geschädigte hat den Zug jedoch vor Ankunft im Bahnhof Fulda verlassen.

Eine Streife des Bundespolizeireviers Fulda konnte den aggressiven Mann vor Ort antreffen und nahm ihn mit zur Dienststelle. Diese konnte er nach Abschluss aller polizeilicher Maßnahmen wieder verlassen.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen und ein Strafverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet. In diesem Zusammenhang werden der Reisende, der den Zug verlassen hat, sowie weitere Zeugen gebeten, sich unter der Tel.: 05461 816 160 oder unter www.bundespolizei.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Kassel
Heerstr. 5
34119 Kassel
Tanja Büdenbender
Telefon: 0561/81616 - 1012
E-Mail: bpoli.kassel.presse@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de
Twitter: @bpol_koblenz

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kassel, übermittelt durch news aktuell

