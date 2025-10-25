POL-HA: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Siegen und Polizei Hagen - Verstorbener Mann vor Krankenhaus aufgefunden
Hagen/Siegen (ots)
Am Samstagmorgen (25.10.2025) wurde um etwa 5.15 Uhr in der Gartenanlage des St. Marien-Krankenhauses in Siegen ein lebloser Mann gefunden. Zur Ermittlung der Todesursache wurde eine Mordkommission der Polizei Hagen eingerichtet. Nach dem vorläufigen Ergebnis der Ermittlungen könnte mutmaßlich ein Suizid des 41-Jährigen todesursächlich gewesen sein. Die Ermittlungen dauern an. Weitere Auskünfte können zum aktuellen Zeitpunkt nicht erteilt werden. (rst)
