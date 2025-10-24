Polizei Hagen

POL-HA: Viel zu schnell und mit nicht angemeldetem Fiat in Verkehrskontrolle gefahren

Hagen-Vorhalle (ots)

Polizisten führten am Donnerstag (23.10.) Geschwindigkeitskontrollen am Sporbecker Weg durch. Gegen 12.50 Uhr hielten die Einsatzkräfte einen 34-jährigen Mann an. Der Hagener war mit einem Fiat in einer 30er-Zone mit 62 km/h unterwegs. Es folgte eine Kontrolle, bei der sich zeigte, dass das Auto nicht angemeldet war. Der Mann gab an, dass der Pkw im öffentlichen Verkehrsraum stand und dann mit einem roten Aufkleber der Stadt versehen wurde. Er habe das erst kürzlich erworbene Fahrzeug in eine Garage bringen wollen, jedoch nicht gewusst, dass er damit einen Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz begeht. Der 34-Jährige erhielt eine Strafanzeige, zudem wurde der Geschwindigkeitsverstoß geahndet. Der Hagener versicherte den Beamten, sich darum zu kümmern, den Fiat mithilfe eines Autoverwerters außerhalb des öffentlichen Verkehrsraums abzustellen. (arn)

