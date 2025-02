POL-PDMY: Überfall auf eine Bäckereifiliale in der Innenstadt

Mayen (ots) - Der Polizeiinspektion Mayen wurden an diesem Wochenende 13 Verkehrsunfälle, davon drei Verkehrsunfallfluchten gemeldet. Verletzt wurde dabei niemand. Im Zeitraum vom 07.02. bis 08.02. wurde ein in der Hospitalgasse in Mayen geparkter PKW durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug beim Vorbeifahren oder Rangieren beschädigt. Am 08.02. befuhr mutmaßlich ein ...

mehr