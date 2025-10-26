Polizei Hagen

POL-HA: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Hagen und Polizei Hagen - Versuchtes Tötungsdelikt: 19-Jähriger schwer verletzt

Hagen/Gevelsberg (ots)

In der Nacht auf Sonntag (26.10.2025) wurde ein 19-Jähriger im Rahmen eines Familienstreits mit einem Messer schwer verletzt. Der minderjährige Tatverdächtige wurde vorläufig festgenommen.

Gegen 2.15 Uhr eskalierte in einem Wohnhaus in der Straße "Am Sinnerhopp" ein Familienstreit zwischen mehreren Personen. Im Rahmen dessen soll ein minderjähriger Familienangehöriger zu einem Messer gegriffen und seinen 19-jährigen Bruder schwer, jedoch nicht lebensgefährlich verletzt haben. Die Einsatzkräfte konnten den Minderjährigen vor Ort widerstandslos vorläufig festnehmen. Zudem stellten die Beamten das Tatmittel sicher. Der verletzte 19-Jährige wurde derweil von alarmierten Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht, wo er notfallmedizinisch versorgt werden musste. Nun ermittelt eine Mordkommission der Polizei Hagen zu den Hintergründen der Tat. Weitere Auskünfte können zum aktuellen Zeitpunkt nicht gegeben werden. (rst)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell