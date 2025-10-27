POL-HA: Fahrradfahrer stürzt und verletzt sich leicht
Hagen-Boele (ots)
Am Freitag (24.10.2025) stürzte ein Radfahrer gegen 15.20 Uhr an der Einmündung Schwerter Straße/Borgenfeldstraße. Der 28-Jährige fuhr mit seinem Pedelec am rechten Fahrbahnrand in Richtung Wandhofener Straße. Eine 68-Jährige überholte den Radfahrer nach derzeitigem Stand der Ermittlungen mit ihrem Opel und bog dann unmittelbar nach rechts in die Borgenfeldstraße ab. Der 28-Jährige gab an, abrupt stark abgebremst zu haben, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Dabei stürzte der Mann über seinen Lenker und verletzte sich leicht. Er wollte sich eigenständig in ärztliche Behandlung begeben. (arn)
