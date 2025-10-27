PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Hagen

POL-HA: Zeugen nach Raub gesucht - Senior wird Rollator entrissen

Hagen-Mitte (ots)

In der Mittelstraße wurde ein 70-Jähriger am Freitag (24.10.) Opfer eines Raubes. Gegen 18.50 Uhr sprach ein unbekannter Mann den Hagener, der auf einen Rollator angewiesen ist, zunächst an. Im weiteren Verlauf griff der Tatverdächtige den Senior an, entriss ihm seinen Rollator und flüchtete. Der 70-Jährige verständigte die Polizei. Er beschrieb den Unbekannten wie folgt: männlich, ca. 160 cm groß, kurze Haare und kein Bart, tätowiert. Der Mann hatte eine gute, deutsche Aussprache, ist möglicherweise von arabischer Herkunft und führte eine Rewe-Plastiktüte mit sich. Hinweise nimmt die Hagener Polizei unter der Rufnummer 02331 - 986 2066 entgegen. (arn)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen
Pressestelle
Telefon: 02331 986 15 15
E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de

Homepage: https://hagen.polizei.nrw
Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA
X: https://twitter.com/polizei_nrw_ha
Instagram: http://www.instagram.de/polizei.nrw.ha
WhatsApp-Kanal: https://url.nrw/WhatsAppPolizeiNRWHagen

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

