Polizei Gütersloh

POL-GT: Bäckereieinbruch an der Franz-Claas-Straße

Gütersloh (ots)

Harsewinkel (MK) - Unbekannte Täter haben bei einem Bäckereieinbruch an der Franz-Claas-Straße eine geringe Menge Bargeld erbeutet. Im Tatzeitraum von Sonntagabend bis zum frühen Montagmorgen (19.10., 20.00 Uhr - 20.10., 04.30 Uhr) verschafften sich die Einbrecher gewaltsam Zutritt in den Verkaufsraum. Nachdem beiden Geldkassetten des Kassensystems mit einer geringen Menge Bargeld entnommen wurden, stemmten die Einbrecher einen Tresor aus der Wand und brachen diesen auf. Da dieser leer war, flüchteten die Täter mit dem Geldbetrag aus den Kassen.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann weitere Angaben zu dem Einbruch machen oder hatte verdächtige Beobachtungen im Tatzeitraum? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

