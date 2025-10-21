Polizei Gütersloh

POL-GT: Einbruch am Ostring - Polizei sucht Zeugen

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (MK) - Am Ostring haben sich unbekannte Einbrecher in der Zeit von Sonntag auf Montag (19.10. - 20.10.) gewaltsam Zutritt in ein Einfamilienhaus verschafft. Der Tatort liegt nahe der Hüfferstraße. Nachdem die Täter ein Fenster eingeschlagen hatten, durchsuchten sie sämtliche Wohnräume. Angaben zu möglichem Diebesgut konnten bisher nicht gemacht werden.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann weitere Angaben zu dem Einbruch machen oder hatte verdächtige Beobachtungen im Tatzeitraum? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell