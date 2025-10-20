Polizei Gütersloh

POL-GT: Autofahrer kollidiert mit E-Scooter-Fahrerin

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (MK) - Am Freitagnachmittag (17.10., 15.40 Uhr) kollidierten an der Einmündung Lümernweg/ Hauptstraße ein Autofahrer und eine E-Scooter-Fahrerin, die dabei schwer verletzt wurde. Zuvor befuhr der 19-jährige Mann aus Rheda-Wiedenbrück mit einem Toyota den Lümernweg und beabsichtigte nach links in die Hauptstraße abzubiegen. Zur gleichen Zeit befuhr eine 20-jährige Frau aus Rheda-Wiedenbrück mit einem E-Scooter den linken Fahrradschutzstreifen der Hauptstraße in Richtung Rheda. Bei dem Abbiegeversuch des Toyota-Fahrers kam es zum Zusammenstoß zwischen den beiden Beteiligten.

Die 20-Jährige wurde von dem eingesetzten Rettungsdienst zur weiteren stationären Behandlung in ein Gütersloher Krankenhaus gebracht. Der 19-Jährige blieb unverletzt.

