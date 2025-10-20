PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Gütersloh

POL-GT: Riegel vor! Sicher ist sicher. Lassen Sie sich kostenlos persönlich beraten

Gütersloh (ots)

Kreis Gütersloh (MK) - Am 26. Oktober ist der diesjährige "Tag des Einbruchschutzes". Die gesamte Woche steht bei der Polizei NRW daher im Zeichen der landesweiten Kampagne "Riegel vor! Sicher ist sicherer.".

In diesem Zusammenhang lädt die Schutzgemeinschaft Gütersloh bereits am 24. und 25. Oktober in das Kreishaus Gütersloh zu einer Sicherheitsmesse ein (siehe Pressebericht https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/23127/6139486).

Aber nicht nur in dieser Woche wird das Thema Einbruchsschutz bei der Kreispolizeibehörde Gütersloh großgeschrieben. Unsere technischen Sicherheitsberater sind das gesamte Jahr über für Sie im Einsatz!

An immer mehr Häusern im Kreis findet man die begehrte blaue Plakette vor, die nach einer Beratung und einer anschließenden Umrüstung, nach einer Abnahme durch Spezialisten vergeben wird. Wird das Haus oder die Wohnung mit den von der Polizei empfohlenen Sicherheitsstandards ausgestattet, erhält der Eigentümer neben dem erhöhten Einbruchschutz bei einzelnen Hausratsversicherungen Rabatt auf die Versicherungsprämie.

Die technischen Sicherheitsberater der Kreispolizeibehörde Gütersloh, Guido Baratella (Kriminalhauptkommissar) und Uwe Arlitt (Regierungsbeschäftigter der Kreispolizeibehörde Gütersloh), beschäftigen sich tagtäglich mit diesem Thema und den individuellen Herausforderungen eines jeden Objektes. Gerne bieten die beiden eine kompetente Sicherheitsberatung in Sachen Einbruchschutz an. Auf Wunsch suchen sie Ihr Haus oder Ihre Wohnung auf und machen Verbesserungsvorschläge direkt vor Ort. Die Beratung ist in allen Fällen kostenlos! Eigentümer sollen so in die Lage versetzt werden, das Haus bzw. die Wohnung wirkungsvoll gegen Einbruch zu schützen.

Hinweise über speziell geschulte Fachfirmen aus dem Kreis Gütersloh erhalten Sie auch über das Netzwerk "Zuhause Sicher" von der Schutzgemeinschaft Gütersloh https://www.zuhause-sicher.de/, der Polizei sowie auch der Kreishandwerkerschaft Gütersloh, Eickhoffstraße 3, Tel.: 05241-234840, www.kh-gt.de.

Weitere Informationen und Hinweise zur landesweiten Kampagne "Riegel vor! Sicher ist Sicherer!" erhalten Sie hier: https://polizei.nrw/wohnungseinbruch.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh
Pressestelle Polizei Gütersloh
Telefon: 05241 869-2271
E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de
Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell

  • 20.10.2025 – 11:20

    POL-GT: Wohnhauseinbruch in Neuenkirchen - Bargeld und Schmuck gestohlen

    Gütersloh (ots) - Rietberg (MK) - An der Straße Im Bödingsfeld haben sich unbekannte Einbrecher in der Zeit von Mittwoch bis Sonntag (15.10. - 19.10.) gewaltsam Zutritt in ein Einfamilienhaus verschafft. Der Tatort liegt nahe der Feldstraße. Nachdem die Terrassentür aufgehebelt war, durchsuchten die Täter sämtliche Wohnräume. Gestohlen wurden nach derzeitigem ...

    mehr
  • 20.10.2025 – 11:00

    POL-GT: Grevenkamp - Tageswohnungseinbruch

    Gütersloh (ots) - Herzebrock-Clarholz (MK) - Unbekannte Täter haben sich am Freitag (17.10., 13.45 - 20.00 Uhr) Zutritt in ein Einfamilienhaus an der Straße Grevenkamp verschafft. Der Tatort liegt im südlichen Bereich der Siedlung, nahe des Postwegs. Nachdem die Einbrecher in das Haus gelangten, durchsuchten sie die Wohnräume nach Wertgegenständen. Zu möglichem Diebesgut konnten bisher keine Angaben gemacht werden. ...

    mehr
  • 17.10.2025 – 11:20

    POL-GT: Polizei sucht Zeugen nach Brandstiftung an Pkw

    Gütersloh (ots) - Gütersloh (MK) - Einsatzkräfte der Polizei und Feuerwehr rückten in der Freitagnacht (17.10., 03.30 Uhr) zu einem Fahrzeugbrand auf einem Parkplatz an der Görlitzer Straße aus. Beim Eintreffen war der Seat bereits im Vollbrand. Feuerwehrkräfte konnten das brennende Auto zeitnah löschen. Durch den Brand wurden zwei weitere Autos stark in Mitleidenschaft gezogen, die dort ebenfalls geparkt waren. ...

    mehr
