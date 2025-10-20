Polizei Gütersloh

POL-GT: Riegel vor! Sicher ist sicher. Lassen Sie sich kostenlos persönlich beraten

Kreis Gütersloh (MK) - Am 26. Oktober ist der diesjährige "Tag des Einbruchschutzes". Die gesamte Woche steht bei der Polizei NRW daher im Zeichen der landesweiten Kampagne "Riegel vor! Sicher ist sicherer.".

In diesem Zusammenhang lädt die Schutzgemeinschaft Gütersloh bereits am 24. und 25. Oktober in das Kreishaus Gütersloh zu einer Sicherheitsmesse ein (siehe Pressebericht https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/23127/6139486).

Aber nicht nur in dieser Woche wird das Thema Einbruchsschutz bei der Kreispolizeibehörde Gütersloh großgeschrieben. Unsere technischen Sicherheitsberater sind das gesamte Jahr über für Sie im Einsatz!

An immer mehr Häusern im Kreis findet man die begehrte blaue Plakette vor, die nach einer Beratung und einer anschließenden Umrüstung, nach einer Abnahme durch Spezialisten vergeben wird. Wird das Haus oder die Wohnung mit den von der Polizei empfohlenen Sicherheitsstandards ausgestattet, erhält der Eigentümer neben dem erhöhten Einbruchschutz bei einzelnen Hausratsversicherungen Rabatt auf die Versicherungsprämie.

Die technischen Sicherheitsberater der Kreispolizeibehörde Gütersloh, Guido Baratella (Kriminalhauptkommissar) und Uwe Arlitt (Regierungsbeschäftigter der Kreispolizeibehörde Gütersloh), beschäftigen sich tagtäglich mit diesem Thema und den individuellen Herausforderungen eines jeden Objektes. Gerne bieten die beiden eine kompetente Sicherheitsberatung in Sachen Einbruchschutz an. Auf Wunsch suchen sie Ihr Haus oder Ihre Wohnung auf und machen Verbesserungsvorschläge direkt vor Ort. Die Beratung ist in allen Fällen kostenlos! Eigentümer sollen so in die Lage versetzt werden, das Haus bzw. die Wohnung wirkungsvoll gegen Einbruch zu schützen.

Hinweise über speziell geschulte Fachfirmen aus dem Kreis Gütersloh erhalten Sie auch über das Netzwerk "Zuhause Sicher" von der Schutzgemeinschaft Gütersloh https://www.zuhause-sicher.de/, der Polizei sowie auch der Kreishandwerkerschaft Gütersloh, Eickhoffstraße 3, Tel.: 05241-234840, www.kh-gt.de.

Weitere Informationen und Hinweise zur landesweiten Kampagne "Riegel vor! Sicher ist Sicherer!" erhalten Sie hier: https://polizei.nrw/wohnungseinbruch.

