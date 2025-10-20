PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-GT: Wohnhauseinbruch in Neuenkirchen - Bargeld und Schmuck gestohlen

Gütersloh (ots)

Rietberg (MK) - An der Straße Im Bödingsfeld haben sich unbekannte Einbrecher in der Zeit von Mittwoch bis Sonntag (15.10. - 19.10.) gewaltsam Zutritt in ein Einfamilienhaus verschafft. Der Tatort liegt nahe der Feldstraße. Nachdem die Terrassentür aufgehebelt war, durchsuchten die Täter sämtliche Wohnräume. Gestohlen wurden nach derzeitigem Stand Bargeld und Schmuck.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann weitere Angaben zu dem Einbruch machen oder hatte verdächtige Beobachtungen im Tatzeitraum? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

