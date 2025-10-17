Polizei Gütersloh

POL-GT: Wohnungseinbruch an der Eggestraße

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (MK) - Von Mittwoch auf Donnerstag (15.10., 14.00 Uhr - 16.10., 00.30 Uhr) haben sich unbekannte Täter Zutritt in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Eggestraße verschafft. Der Tatort liegt nahe der Sudetenstraße. Die Einbrecher gelangten durch ein Fenster in die Wohnräume. Zu möglichem Diebesgut konnten bisher keine Angaben gemacht werden. Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann weitere Angaben zu dem Einbruch machen oder hatte verdächtige Beobachtungen im Tatzeitraum? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell