Polizei Gütersloh

POL-GT: Einbrecher stehlen Schmuck an der Fritz-Blank-Straße

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MK) - Im Zeitraum von Dienstag bis Donnerstag (14.10. - 16.10.) haben sich unbekannte Täter Zutritt in ein Reihenmittelhaus an der Fritz-Blank-Straße verschafft. Der Tatort liegt im Bereich des Sportplatzes, nahe der Fichtenstraße. Die Einbrecher hebelten den Erkenntnissen zufolge die Terrassentür auf. Anschließend durchsuchten sie die Wohnräume nach Wertgegenständen und haben Schmuck gestohlen. Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann weitere Angaben zu dem Einbruch machen oder hatte verdächtige Beobachtungen im Tatzeitraum? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

