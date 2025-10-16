Polizei Gütersloh

POL-GT: Feuer am Tappmeyers Weg - Bewohnerin verstorben

Gütersloh (ots)

Versmold (FK) - Sonntag (12.10.) brannte es in einem Wohnhaus am Tappmeyers Weg. Eine 88-jährige Bewohnerin erlitt dabei schwere Verletzungen. Mit einem Hubschrauber wurde sie direkt in ein Krankenhaus geflogen. Am Donnerstag (16.10.) erlag sie ihren schweren Verletzungen.

Die Ermittlungen zu der genauen Brandursache dauern an. Hinweise auf Fremdverschulden haben sich bislang nicht ergeben.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell