PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gütersloh mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Gütersloh

POL-GT: Feuer am Tappmeyers Weg - Bewohnerin verstorben

Gütersloh (ots)

Versmold (FK) - Sonntag (12.10.) brannte es in einem Wohnhaus am Tappmeyers Weg. Eine 88-jährige Bewohnerin erlitt dabei schwere Verletzungen. Mit einem Hubschrauber wurde sie direkt in ein Krankenhaus geflogen. Am Donnerstag (16.10.) erlag sie ihren schweren Verletzungen.

Die Ermittlungen zu der genauen Brandursache dauern an. Hinweise auf Fremdverschulden haben sich bislang nicht ergeben.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh
Pressestelle Polizei Gütersloh
Telefon: 05241 869-2271
E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de
Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gütersloh mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Gütersloh
Weitere Meldungen: Polizei Gütersloh
Alle Meldungen Alle
  • 16.10.2025 – 08:35

    POL-GT: Diebstahl aus Baustellenfahrzeug - Werkzeuge und Baumaschinen gestohlen

    Gütersloh (ots) - Herzebrock-Clarholz (MK) - Zwischen Dienstag (14.10., 18.20 Uhr) und Mittwoch (15.10., 07.10 Uhr) haben bislang unbekannte Täter an der Clarholzer Straße die Scheibe der Schiebetür eines geparkten Baustellenfahrzeugs eingeschlagen. Das Fahrzeug stand auf einem Parkplatz nahe der Einmündung Industriestraße. Die Unbekannten entwendeten ...

    mehr
  • 15.10.2025 – 13:34

    POL-GT: 31-jähriger Autofahrer flüchtet unter Drogeneinfluss vor der Polizei

    Gütersloh (ots) - Gütersloh (FK) - Kurz nach Mitternacht (15.10., 00.45 Uhr) beabsichtigten Polizisten der Polizei Gütersloh ein Auto auf der Verler Straße anzuhalten und dessen Fahrer zu kontrollieren. Der Fahrer hielt nicht an. Er bog ab und versuchte sich offensichtlich der Kontrolle zu entziehen. Über die Oststraße und Kampstraße fuhr er im weiteren Verlauf ...

    mehr
  • 15.10.2025 – 11:35

    POL-GT: Tageswohnungseinbruch am Südring

    Gütersloh (ots) - Rheda-Wiedenbrück (MK) - Am helllichten Tag verschafften sich unbekannte Täter am Dienstag (14.10.) gewaltsam Zutritt in eine Dachgeschosswohnung in einem Mehrfamilienhaus am Südring. Das Wohnhaus liegt nahe der Lippstädter Straße. Im Tatzeitraum von 09.30 - 11.30 Uhr hebelten Einbrecher die Wohnungstür auf und durchsuchten anschließend die Räume nach Wertgegenständen. Nach derzeitigen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren