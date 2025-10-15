PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-GT: 31-jähriger Autofahrer flüchtet unter Drogeneinfluss vor der Polizei

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Kurz nach Mitternacht (15.10., 00.45 Uhr) beabsichtigten Polizisten der Polizei Gütersloh ein Auto auf der Verler Straße anzuhalten und dessen Fahrer zu kontrollieren. Der Fahrer hielt nicht an. Er bog ab und versuchte sich offensichtlich der Kontrolle zu entziehen. Über die Oststraße und Kampstraße fuhr er im weiteren Verlauf durch die Sundernstraße, die Carl-Bertelsmann Straße und kam letztendlich in der Wilhelm-Lehmann Straße zum Stehen, als er aufgrund einer Sackgasse nicht weiter fahren konnte. Die gesamte Strecke über fuhr er mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit, er driftete auf Grünstreifen ab und fuhr über Gegenfahrbahnen. Personen wurden dabei nicht verletzt.

Der 31-jährige Autofahrer stand unter Drogeneinfluss und konnte zudem keine Fahrerlaubnis vorweisen. In einem Krankenhaus wurde ihm eine Blutprobe abgenommen.

Der genutzte Wagen, ein Mitsubishi Space Star, wurde sichergestellt. Gegen den 31-jährigen Gütersloher wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh
Pressestelle Polizei Gütersloh
Telefon: 05241 869-2271
E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de
Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

