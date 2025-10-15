Polizei Gütersloh

POL-GT: Mercedes SL in Liemke gestohlen

Gütersloh (ots)

Schloß Holte-Stukenbrock (MK) - In der Zeit von Montag auf Dienstag (13.10., 17.00 Uhr - 14.10., 12.30 Uhr) wurde durch bislang unbekannte Täter ein Auto an der Detmolder Straße gestohlen. Das Fahrzeug stand zuvor verschlossen auf der Grundstückszufahrt eines Wohnhauses. Bei dem entwendeten Pkw handelt es sich um einen schwarzen Mercedes SL, Baujahr 2009. An dem Fahrzeug waren bis zum Diebstahl die Kennzeichen GT-SL 388 angebracht.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer hat rund um den angegebenen Tatzeitraum am Tatort oder in dessen Umgebung verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell