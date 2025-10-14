Polizei Gütersloh

POL-GT: Sichere Innenstadt - Polizei kontrolliert im Stadtgebiet Gütersloh

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MK) - Die Polizei Gütersloh führte am vergangenen Freitag (10.10.) im Zuge des Projektes "Sicherheit im Kreis/ Sichere Innenstadt" Kontrollen zur Bekämpfung der Straßenkriminalität durch.

Neben weiteren Straftaten fallen unter den Begriff Straßenkriminalität auch Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz. Hierauf legten die Kräfte am Freitag in der Zeit von 16.00 - 00.00 Uhr ein Hauptaugenmerk und konzentrierten die Überprüfungen auf den Kernstadtbereich Gütersloh. Per Definition des polizeilichen Sicherheitsprojektes umfasst die Kernstadt den Willy-Brandt-Platz, ZOB, Konrad-Adenauer-Platz, Kolbeplatz, Berliner Platz sowie die gesamte Fußgängerzone. Sowohl mit uniformierten, als auch mit zivilen Einheiten war die Polizei Gütersloh an diesen Orten unterwegs und kontrollierte hierbei 30 Personen.

Bei den Überprüfungen fielen unter anderem an einer Spielothek zwei Personen auf. Bei einem Mann stellten die Beamten einen bestehenden Haftbefehl fest und nahmen ihn daraufhin vorläufig fest. Bei einer weiteren Person bestand der Verdacht des Handels mit Betäubungsmitteln. Die Kräfte übergaben den Tatverdächtigen der Kriminalwache zur erkennungsdienstlichen Behandlung und leiteten ein Ermittlungsverfahren ein. Bei einer weiteren Personenkontrolle im Stadtgebiet stellten die Beamten diverse Stangen unversteuerter Zigaretten sicher. Auch hierzu wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Im Rahmen einer Fahrzeugüberprüfung ergab sich der Verdacht des Fahrens unter Betäubungsmitteln. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Bielefeld wurde bei dem Fahrer eine Blutprobenentnahme angeordnet und durchgeführt. Darüber hinaus sprachen bei dem Mann weitere Verdachtsmomente für einen Handel mit Betäubungsmitteln. Er wird sich daher in einem Ermittlungsverfahren wegen des Tatverdachts des Handels mit Betäubungsmitteln sowie innerhalb eines ordnungsrechtlichen Verfahrens wegen des Fahrens unter Betäubungsmitteln verantworten müssen.

Die Kreispolizeibehörde Gütersloh wird auch zukünftig durch repressive und präventive Maßnahmen die Ziele des Projektes "Sicherheit im Kreis/ Sichere Innenstadt" verfolgen und konsequent umsetzen - zu Ihrer Sicherheit!

