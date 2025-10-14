PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Gütersloh

POL-GT: Firmenbulli an der Güthstraße aufgebrochen - Polizei sucht Zeugen

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MK) - Bislang unbekannte Täter haben in der Zeit von Freitag bis Montag (10.10., 15.00 Uhr - 13.10., 12.30 Uhr) im Ortsteil Avenwedde-Bahnhof einen Firmentransporter an der Güthstraße aufgebrochen und Werkzeug gestohlen.

Das Fahrzeug wurde verschlossen auf einem Parkplatz nahe der St.-Marien-Kirche abgestellt. Die Diebe brachen das Schloss der Hecktür auf und entwendeten diverse Werkzeuge.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer hat rund um den angegebenen Tatzeitraum am Tatort oder in der Umgebung verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh
Pressestelle Polizei Gütersloh
Telefon: 05241 869-2271
E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de
Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell

