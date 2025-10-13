PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Gütersloh

POL-GT: Hallenbadeinbruch - Täter auf frischer Tat ertappt

Gütersloh (ots)

Versmold (FK) - Zeugen bemerkten am Samstagmorgen (11.10., 05.30 Uhr) einen Einbrecher in einem Hallenbad am Caldenhofer Weg. Sie informierten umgehend die Polizei. Beim Versuch das Hallenbad daraufhin zu verlassen, wurde der 34-jährige Mann durch die Polizei vorläufig festgenommen. Es wird derzeit davon ausgegangen, dass der Mann aus Harsewinkel eine Tür aufgehebelt und so das Schwimmbad betreten hat. Dort durchsuchte er die Räumlichkeiten und steckte sich mehrere Gegenstände und Bargeld ein. Die Polizei Gütersloh hat ein Ermittlungsverfahren dazu eingeleitet. Die Gegenstände wurden sichergestellt.

