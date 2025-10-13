Polizei Gütersloh

POL-GT: Autoteile-Dieb gestellt - Zeugen gesucht

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Zwei Männer verschafften sich Freitagabend (10.10., 22.20 Uhr) gewaltsam Zutritt zu dem Gelände eines Autohauses am Franz-Birkhan Ring. Sie machten sich anschließend an den dort abgestellten Neufahrzeugen zu schaffen. Sie hatten es nach derzeitigem Stand auf die Felgen abgesehen. Als die Polizei hinzukam, flüchteten beide Männer. Einer der beiden, ein 31-jähriger Mann aus Enger, konnte in der Nähe des Tatorts vorläufig festgenommen werden. Die Ermittlungen zu dem zweiten Tatverdächtigen dauern an.

Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und sucht weitere Zeugen. Wer hat Freitagabend rund um den Tatort verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise nimmt die Polizei Gütersloh unter der Rufnummer 05241 869-0 entgegen.

