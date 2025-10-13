Polizei Gütersloh

POL-GT: Kooperative Kontrollen in Gütersloh - wenig Beanstandungen

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Kräfte des Hauptzollamts Bielefeld, des Ordnungsamts der Stadt Gütersloh, der Steuerfahndung und der Kreispolizeibehörde Gütersloh führten am vergangenen Samstag gemeinsame Kontrollen in der Gütersloher Kneipen-, Gastro- und Kioskszene durch. Insgesamt wurden zwischen 19.30 Uhr und 01.30 Uhr sieben Lokalitäten aufgesucht und kontrolliert.

In einem Grill im Stadtgebiet stellte das Ordnungsamt mangelhafte Brandschutzmaßnahmen fest. Eine Teestube im innerstädtischen Bereich schloss unmittelbar bevor die Kontrolle starten sollte. Möglicherweise sollte die Kontrolle umgangen werden. In einer weiteren Lokalität in der Stadt stellten die Beamten zwei nicht ordnungsgemäß angemeldete Mitarbeiter und einen illegal aufgestellten Glücksspielautomaten fest. Letzterer wurde sichergestellt. Ein Verfahren wurde eingeleitet.

Insgesamt wurden weniger Verstöße festgestellt als in einigen vorausgegangen Kontrollen. Insbesondere wiederholt aufgesuchte Lokalitäten waren beanstandungsfrei. Dennoch werden die Kontrollen in unregelmäßigen Abständen fortgeführt.

