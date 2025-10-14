Polizei Gütersloh

POL-GT: Falsche Polizisten zwei Tage aktiv - Bargeld erbeutet

Gütersloh (ots)

Steinhagen (FK) - Sonntag (12.10.) und Montag (13.10.) erhielt ein Ehepaar Anrufe von falschen Polizeibeamten. Zunächst berichteten die Betrüger von angeblichen Raubstraftaten in der Nachbarschaft in Steinhagen. Weiterhin sollen Hinweise erlangt worden sein, dass ein Raub zum Nachteil des Ehepaars geplant sei. Das hätten aufwendige Ermittlungen ergeben.

Die angeblichen Beamten sagten den Zeugenangaben nach, dass sie am Montag Geld und weitere Wertsachen in Verwahrung nehmen müssten. Es kam am Montag letztendlich zu der Übergabe eines Bargeldbetrags. Zudem händigten die in gutem Glauben handelnden Senioren Schmuck aus.

Die Männer waren mit einem silber-grauen Auto, vermutlich einem Kombi, unterwegs. Einer der Männer war zwischen 20 und 30 Jahren alt, 180 cm groß und hatten blonde Haare. Am Montag trug er eine graue Jacke mit neonfarbenen Details. Mit dem Wagen waren die Männer am Montagmittag im Bereich des Steinhagener Busbahnhofs unterwegs.

Die Polizei hat die Ermittlungen zu dem Fall aufgenommen. Es werden weitere Zeugen gesucht. Wer hat an den zwei Tagen, insbesondere am Montagmittag verdächtige Beobachtungen gemacht? Wer kann Hinweise zu dem beschriebenen Pkw und dem Mann geben? Angaben dazu nimmt die Polizei unter der Rufnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell