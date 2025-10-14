Polizei Gütersloh

POL-GT: Fahrzeuginsassen flüchten nach Unfall zu Fuß

Gütersloh (ots)

Rietberg (FK) - Montagabend (13.10., 21.35 Uhr) verunfallte ein Mann mit einem Mercedes auf der Stennerlandstraße in Höhe der Markenstraße. Nach bisherigem Erkenntnisstand kam der Fahrer des Wagens nach links von der Straße ab und kollidierte dabei mit einem Verkehrszeichen. Zwei Personen verließen daraufhin das verunfallte Auto und liefen davon.

Im Zuge der eingeleiteten Ermittlungen erhärtete sich der Verdacht, dass der Wagen von einem 40-jährigen Rietberger und einer 38-jährige Frau genutzt worden war. Zudem stellte sich heraus, dass der Wagen aus familiären Umfeld des 40-Jährigen stammt. Ersten Angaben nach nahm der 40-Jährige den Mercedes unberechtigt an sich. Beide mutmaßlichen Fahrzeuginsassen sind nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Der Unfallwagen wurde sichergestellt.

Die Ermittlungen zu den genauen Umständen dauern noch an. Die Polizei sucht weitere Zeugen. Wer kann Hinweise zu dem Nutzer des Wagens und dem Unfall am Montagabend geben? Angaben dazu nimmt die Polizei unter der Rufnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell