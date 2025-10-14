PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gütersloh mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Gütersloh

POL-GT: Fahrzeuginsassen flüchten nach Unfall zu Fuß

Gütersloh (ots)

Rietberg (FK) - Montagabend (13.10., 21.35 Uhr) verunfallte ein Mann mit einem Mercedes auf der Stennerlandstraße in Höhe der Markenstraße. Nach bisherigem Erkenntnisstand kam der Fahrer des Wagens nach links von der Straße ab und kollidierte dabei mit einem Verkehrszeichen. Zwei Personen verließen daraufhin das verunfallte Auto und liefen davon.

Im Zuge der eingeleiteten Ermittlungen erhärtete sich der Verdacht, dass der Wagen von einem 40-jährigen Rietberger und einer 38-jährige Frau genutzt worden war. Zudem stellte sich heraus, dass der Wagen aus familiären Umfeld des 40-Jährigen stammt. Ersten Angaben nach nahm der 40-Jährige den Mercedes unberechtigt an sich. Beide mutmaßlichen Fahrzeuginsassen sind nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Der Unfallwagen wurde sichergestellt.

Die Ermittlungen zu den genauen Umständen dauern noch an. Die Polizei sucht weitere Zeugen. Wer kann Hinweise zu dem Nutzer des Wagens und dem Unfall am Montagabend geben? Angaben dazu nimmt die Polizei unter der Rufnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh
Pressestelle Polizei Gütersloh
Telefon: 05241 869-2271
E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de
Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gütersloh mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Gütersloh
Weitere Meldungen: Polizei Gütersloh
Alle Meldungen Alle
  • 14.10.2025 – 14:10

    POL-GT: Sichere Innenstadt - Polizei kontrolliert im Stadtgebiet Gütersloh

    Gütersloh (ots) - Gütersloh (MK) - Die Polizei Gütersloh führte am vergangenen Freitag (10.10.) im Zuge des Projektes "Sicherheit im Kreis/ Sichere Innenstadt" Kontrollen zur Bekämpfung der Straßenkriminalität durch. Neben weiteren Straftaten fallen unter den Begriff Straßenkriminalität auch Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz. Hierauf legten die ...

    mehr
  • 14.10.2025 – 13:53

    POL-GT: Falsche Polizisten zwei Tage aktiv - Bargeld erbeutet

    Gütersloh (ots) - Steinhagen (FK) - Sonntag (12.10.) und Montag (13.10.) erhielt ein Ehepaar Anrufe von falschen Polizeibeamten. Zunächst berichteten die Betrüger von angeblichen Raubstraftaten in der Nachbarschaft in Steinhagen. Weiterhin sollen Hinweise erlangt worden sein, dass ein Raub zum Nachteil des Ehepaars geplant sei. Das hätten aufwendige Ermittlungen ergeben. Die angeblichen Beamten sagten den ...

    mehr
  • 14.10.2025 – 12:00

    POL-GT: Firmenbulli an der Güthstraße aufgebrochen - Polizei sucht Zeugen

    Gütersloh (ots) - Gütersloh (MK) - Bislang unbekannte Täter haben in der Zeit von Freitag bis Montag (10.10., 15.00 Uhr - 13.10., 12.30 Uhr) im Ortsteil Avenwedde-Bahnhof einen Firmentransporter an der Güthstraße aufgebrochen und Werkzeug gestohlen. Das Fahrzeug wurde verschlossen auf einem Parkplatz nahe der St.-Marien-Kirche abgestellt. Die Diebe brachen das ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren