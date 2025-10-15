Polizei Gütersloh

POL-GT: Tageswohnungseinbruch am Südring

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (MK) - Am helllichten Tag verschafften sich unbekannte Täter am Dienstag (14.10.) gewaltsam Zutritt in eine Dachgeschosswohnung in einem Mehrfamilienhaus am Südring. Das Wohnhaus liegt nahe der Lippstädter Straße. Im Tatzeitraum von 09.30 - 11.30 Uhr hebelten Einbrecher die Wohnungstür auf und durchsuchten anschließend die Räume nach Wertgegenständen. Nach derzeitigen Erkenntnissen haben die Täter Bargeld gestohlen.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann weitere Angaben zu dem Einbruch machen oder hatte verdächtige Beobachtungen im Tatzeitraum? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell