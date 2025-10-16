PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gütersloh mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Gütersloh

POL-GT: Diebstahl aus Baustellenfahrzeug - Werkzeuge und Baumaschinen gestohlen

Gütersloh (ots)

Herzebrock-Clarholz (MK) - Zwischen Dienstag (14.10., 18.20 Uhr) und Mittwoch (15.10., 07.10 Uhr) haben bislang unbekannte Täter an der Clarholzer Straße die Scheibe der Schiebetür eines geparkten Baustellenfahrzeugs eingeschlagen. Das Fahrzeug stand auf einem Parkplatz nahe der Einmündung Industriestraße. Die Unbekannten entwendeten anschließend diverse hochwertige Werkzeuge und Baumaschinen.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dem Vorfall machen oder hatte verdächtige Beobachtungen im Tatzeitraum? Hinweise nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh
Pressestelle Polizei Gütersloh
Telefon: 05241 869-2271
E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de
Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gütersloh mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Gütersloh
Weitere Meldungen: Polizei Gütersloh
Alle Meldungen Alle
  • 15.10.2025 – 13:34

    POL-GT: 31-jähriger Autofahrer flüchtet unter Drogeneinfluss vor der Polizei

    Gütersloh (ots) - Gütersloh (FK) - Kurz nach Mitternacht (15.10., 00.45 Uhr) beabsichtigten Polizisten der Polizei Gütersloh ein Auto auf der Verler Straße anzuhalten und dessen Fahrer zu kontrollieren. Der Fahrer hielt nicht an. Er bog ab und versuchte sich offensichtlich der Kontrolle zu entziehen. Über die Oststraße und Kampstraße fuhr er im weiteren Verlauf ...

    mehr
  • 15.10.2025 – 11:35

    POL-GT: Tageswohnungseinbruch am Südring

    Gütersloh (ots) - Rheda-Wiedenbrück (MK) - Am helllichten Tag verschafften sich unbekannte Täter am Dienstag (14.10.) gewaltsam Zutritt in eine Dachgeschosswohnung in einem Mehrfamilienhaus am Südring. Das Wohnhaus liegt nahe der Lippstädter Straße. Im Tatzeitraum von 09.30 - 11.30 Uhr hebelten Einbrecher die Wohnungstür auf und durchsuchten anschließend die Räume nach Wertgegenständen. Nach derzeitigen ...

    mehr
  • 15.10.2025 – 10:25

    POL-GT: Mercedes SL in Liemke gestohlen

    Gütersloh (ots) - Schloß Holte-Stukenbrock (MK) - In der Zeit von Montag auf Dienstag (13.10., 17.00 Uhr - 14.10., 12.30 Uhr) wurde durch bislang unbekannte Täter ein Auto an der Detmolder Straße gestohlen. Das Fahrzeug stand zuvor verschlossen auf der Grundstückszufahrt eines Wohnhauses. Bei dem entwendeten Pkw handelt es sich um einen schwarzen Mercedes SL, Baujahr 2009. An dem Fahrzeug waren bis zum Diebstahl die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren