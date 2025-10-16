Polizei Gütersloh

POL-GT: Diebstahl aus Baustellenfahrzeug - Werkzeuge und Baumaschinen gestohlen

Gütersloh (ots)

Herzebrock-Clarholz (MK) - Zwischen Dienstag (14.10., 18.20 Uhr) und Mittwoch (15.10., 07.10 Uhr) haben bislang unbekannte Täter an der Clarholzer Straße die Scheibe der Schiebetür eines geparkten Baustellenfahrzeugs eingeschlagen. Das Fahrzeug stand auf einem Parkplatz nahe der Einmündung Industriestraße. Die Unbekannten entwendeten anschließend diverse hochwertige Werkzeuge und Baumaschinen.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dem Vorfall machen oder hatte verdächtige Beobachtungen im Tatzeitraum? Hinweise nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell