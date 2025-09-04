Freiwillige Feuerwehr Tönisvorst

FW Tönisvorst: Der Löschzug Vorst läd bei freiem Eintritt zum Sommernachtstraum in die Feuerwache ein

Tönisvorst (ots)

Der Löschzug Vorst läd bei freiem Eintritt zum Sommernachtstraum in die Feuerwache ein Am kommen Samstag, den 6. September, laden die die Kameradinnen und Kameraden des Löschzuges Vorst der Freiwilligen Feuerwehr Tönisvorst zum 10. Sommernachtstraum ein. Um 19:00 Uhr werden die Tore der Feuerwache an der Lindenallee geöffnet und jeder ist herzlich willkommen. In der wettergeschützen Halle bieten die Mitglieder und Partner der Vorster Feuerwehrleute kühlende Getränke, Cocktails und leckere Speisen an. Musikalisch wird der Abend durch den DJ "ZAEB" gestaltet, der einen breiten Mix an musikalischen Hits mitbringt. Der Eintritt zum Sommernachtstraum ist, wie in den Vorjahren auch, natürlich frei.

