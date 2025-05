LPI-SHL: Moped übersehen

Schmalkalden (ots) - Ein 63-jähriger Kia-Fahrer befuhr Mittwochnachmittag die Wilhelm-Külz-Straße in Schmalkalden. Er musste an einer Baustelle verkehrsbedingt halten. Der hinter ihm fahrende 15-jährige Mopedfahrer bemerkte die Situation zu spät und fuhr auf. Er verletzte sich leicht und kam zur Untersuchung ins Krankenhaus. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Pressestelle Julia Kohl Telefon: 03681 32 1503 E-Mail: ...

