POL-GT: Sicherheitstage 2025 - Ein vielfältiges Programm für Privatleute und Gewerbetreibende im Kreishaus Gütersloh

Gütersloh (ots)

Kreis Gütersloh (FK) - Die Schutzgemeinschaft Gütersloh lädt anlässlich des bundesweiten "Aktionstag gegen Einbruchschutz" zum 24.10. (10.00 Uhr - 18.00 Uhr) und am 25.10.2025 (10.00 Uhr - 16.00 Uhr) in das Kreishaus Gütersloh zu einer Sicherheitsmesse ein. Die Polizei Gütersloh ist Gründungsmitglied der Schutzgemeinschaft. Am Samstag erwartet Sie ein umfangreiches Programm rund um das Thema Sicherheit - nicht ausschließlich zum Thema Einbruchschutz - im und am eigenen Zuhause. Auch Gewerbetreibende können sich von den Experten wichtige Infos geben lassen. Anlass ist das 20. Jubiläum des Netzwerks und der 200. Geburtstag der Stadt Gütersloh. Neben einigen Fachvorträgen wird es auch ein Kinderprogramm geben. Ebenso wird für das leibliche Wohl gesorgt.

Unter anderem können Sie sich über folgende Themen im Rahmen der Fachvorträge und anschließenden Diskussionsrunden informieren: Was ist wichtig, wenn ich eine Einbruchschutzversicherung abschließen möchte? Was kann ich tun, um meine Wohnung/ mein Haus zu sichern? Brandschutz im eigenen Haus. Tatort Unternehmen: Sind wir gegen Hacker gut aufgestellt? Tresor im eigenen Haus - wenn ja, welchen?

Zu der Schutzgemeinschaft gehören neben zahlreichen Handwerksfirmen und Architekten auch die Feuerwehr der Stadt Gütersloh und die Polizei. Breits vor 25 Jahren gründete sich die Schutzgemeinschaft. Nach dem Gütersloher Vorbild entwickelte sich das bundesweite Netzwerk "Zuhause sicher".

Unter dem folgenden Links finden Sie nähere Informationen zu den Fachvorträge und den teilnehmenden Partnern: https://www.200jahreguetersloh.de/stadtjubilaeum/veranstaltungen/termine/guetersloher-sicherheitsmesse.php

https://kh-gt-bi.de/kreishandwerkerschaft/aktuelles/sicherheitstage-im-guetersloher-kreishaus/

Veranstaltungsort: Kreishaus Gütersloh, Herzebrocker Straße 140, 33334 Gütersloh

Bild (v.l.n.r.): Kriminalhauptkommissar Guido Baratella, Tischlermeister Jochen Temme, der Vorstandsvorsitzende der Schutzgemeinschaft Thomas Rüterbories und Alexander Kosta von der Kreishandwerkerschaft

