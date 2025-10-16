Polizei Gütersloh

POL-GT: LKW kommt von Fahrbahn ab und landet im Graben-2 Verletzte

Gütersloh (ots)

Verl (FN) Am 16.10.2025 erhielt die Polizei gegen 19:30 Uhr Kenntnis von einem Verkehrsunfall auf der Neuenkirchener Straße in Verl- Oesterwiehe. Ein LKW Mercedes-Benz Unimog mit Anhänger war ursprünglich in Fahrtrichtung Verl- Kaunitz unterwegs und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Im Folgenden landete der LKW mit der rechten Fahrzeugseite im Straßengraben und blieb dort liegen. Durch das Unfallgeschehen wurden der 34- jährige Fahrer aus Verl und sein 9- jähriger Beifahrer verletzt, am beteiligten Fahrzeug entstand Sachschaden. Die verletzten Personen wurden mittels Rettungswagen in Krankenhäuser verbracht. Beim Fahrer des LKW ergaben sich Hinweise auf eine mögliche Alkoholisierung, zum Zweck der Feststellung der Fahrtüchtigkeit wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Für die Dauer der Bergung des LKW musste die Neuenkirchener Strasse in Höhe der Unfallstelle voll gesperrt werden, die Ladung des LKW wurde für die Bergung teilweise entladen. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von geschätzt 40.000 EUR. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Gütersloh unter 05241/ 869-0 oder auf jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

