PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gütersloh mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Gütersloh

POL-GT: LKW kommt von Fahrbahn ab und landet im Graben-2 Verletzte

Gütersloh (ots)

Verl (FN) Am 16.10.2025 erhielt die Polizei gegen 19:30 Uhr Kenntnis von einem Verkehrsunfall auf der Neuenkirchener Straße in Verl- Oesterwiehe. Ein LKW Mercedes-Benz Unimog mit Anhänger war ursprünglich in Fahrtrichtung Verl- Kaunitz unterwegs und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Im Folgenden landete der LKW mit der rechten Fahrzeugseite im Straßengraben und blieb dort liegen. Durch das Unfallgeschehen wurden der 34- jährige Fahrer aus Verl und sein 9- jähriger Beifahrer verletzt, am beteiligten Fahrzeug entstand Sachschaden. Die verletzten Personen wurden mittels Rettungswagen in Krankenhäuser verbracht. Beim Fahrer des LKW ergaben sich Hinweise auf eine mögliche Alkoholisierung, zum Zweck der Feststellung der Fahrtüchtigkeit wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Für die Dauer der Bergung des LKW musste die Neuenkirchener Strasse in Höhe der Unfallstelle voll gesperrt werden, die Ladung des LKW wurde für die Bergung teilweise entladen. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von geschätzt 40.000 EUR. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Gütersloh unter 05241/ 869-0 oder auf jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh
Pressestelle Polizei Gütersloh
Telefon: 05241 869-2271
E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de
Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gütersloh mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Gütersloh
Weitere Meldungen: Polizei Gütersloh
Alle Meldungen Alle
  • 16.10.2025 – 11:30

    POL-GT: Feuer am Tappmeyers Weg - Bewohnerin verstorben

    Gütersloh (ots) - Versmold (FK) - Sonntag (12.10.) brannte es in einem Wohnhaus am Tappmeyers Weg. Eine 88-jährige Bewohnerin erlitt dabei schwere Verletzungen. Mit einem Hubschrauber wurde sie direkt in ein Krankenhaus geflogen. Am Donnerstag (16.10.) erlag sie ihren schweren Verletzungen. Die Ermittlungen zu der genauen Brandursache dauern an. Hinweise auf Fremdverschulden haben sich bislang nicht ergeben. Rückfragen ...

    mehr
  • 16.10.2025 – 08:35

    POL-GT: Diebstahl aus Baustellenfahrzeug - Werkzeuge und Baumaschinen gestohlen

    Gütersloh (ots) - Herzebrock-Clarholz (MK) - Zwischen Dienstag (14.10., 18.20 Uhr) und Mittwoch (15.10., 07.10 Uhr) haben bislang unbekannte Täter an der Clarholzer Straße die Scheibe der Schiebetür eines geparkten Baustellenfahrzeugs eingeschlagen. Das Fahrzeug stand auf einem Parkplatz nahe der Einmündung Industriestraße. Die Unbekannten entwendeten ...

    mehr
  • 15.10.2025 – 13:34

    POL-GT: 31-jähriger Autofahrer flüchtet unter Drogeneinfluss vor der Polizei

    Gütersloh (ots) - Gütersloh (FK) - Kurz nach Mitternacht (15.10., 00.45 Uhr) beabsichtigten Polizisten der Polizei Gütersloh ein Auto auf der Verler Straße anzuhalten und dessen Fahrer zu kontrollieren. Der Fahrer hielt nicht an. Er bog ab und versuchte sich offensichtlich der Kontrolle zu entziehen. Über die Oststraße und Kampstraße fuhr er im weiteren Verlauf ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren