Polizei Gütersloh

POL-GT: Grevenkamp - Tageswohnungseinbruch

Gütersloh (ots)

Herzebrock-Clarholz (MK) - Unbekannte Täter haben sich am Freitag (17.10., 13.45 - 20.00 Uhr) Zutritt in ein Einfamilienhaus an der Straße Grevenkamp verschafft. Der Tatort liegt im südlichen Bereich der Siedlung, nahe des Postwegs. Nachdem die Einbrecher in das Haus gelangten, durchsuchten sie die Wohnräume nach Wertgegenständen. Zu möglichem Diebesgut konnten bisher keine Angaben gemacht werden.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann weitere Angaben zu dem Einbruch machen oder hatte verdächtige Beobachtungen im Tatzeitraum? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell