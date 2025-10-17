Polizei Gütersloh

POL-GT: Polizei sucht Zeugen nach Brandstiftung an Pkw

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MK) - Einsatzkräfte der Polizei und Feuerwehr rückten in der Freitagnacht (17.10., 03.30 Uhr) zu einem Fahrzeugbrand auf einem Parkplatz an der Görlitzer Straße aus. Beim Eintreffen war der Seat bereits im Vollbrand. Feuerwehrkräfte konnten das brennende Auto zeitnah löschen. Durch den Brand wurden zwei weitere Autos stark in Mitleidenschaft gezogen, die dort ebenfalls geparkt waren. Personen wurden durch das Feuer nicht verletzt.

Beamte der Kriminalpolizei Gütersloh haben Ermittlungen zur Brandentstehung eingeleitet. Derzeitig gehen die Experten von Brandstiftung aus. Der Gesamtsachschaden wird auf einen unteren fünfstelligen Eurobetrag geschätzt.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann weitere Angaben zu dem Brandgeschehen machen? Wer hat rund um den angegebenen Tatzeitraum am Tatort oder in dessen Umgebung verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell