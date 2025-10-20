PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Gütersloh

POL-GT: Einbrecher stehlen 16 Pedelecs bei Fahrradhändler

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MK) - In der Nacht von Donnerstag auf Freitag (16.10., 23.25 Uhr - 17.10., 00.20 Uhr) haben bislang unbekannte Täter 16 Pedelecs aus dem Verkaufsraum eines Fahrradhändlers an der Straße Auf'm Kampe gestohlen. Nach derzeitigen Ermittlungen verschafften sich die Einbrecher Zugang über eine Dachluke. Aus dem Verkaufsraum entwendeten sie in der Folge die 16 E-Bikes in einem geschätzten Gesamtwert eines fünfstelligen Eurobetrags.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann weitere Angaben zu dem Einbruch machen oder hatte verdächtige Beobachtungen im Tatzeitraum, rund um den Tatort? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh
Pressestelle Polizei Gütersloh
Telefon: 05241 869-2271
E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de
Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell

