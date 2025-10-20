PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Gütersloh

POL-GT: Nach kurzer Verfolgungsfahrt - 15-jähriger Tatverdächtiger in St. Vit gestellt

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (MK) - Am Sonntagnachmittag (19.10., 16.20 Uhr) wurde die Polizei Gütersloh über einen Tankbetrug an einer Tankstelle in Herzebrock an der Clarholzer Straße informiert. Dort sei der bis dahin unbekannte Fahrer eines Porsche 911 ohne zu bezahlen in Richtung Rheda-Wiedenbrück davongefahren. Zu diesem Zeitpunkt ergab eine Überprüfung des durch die Zeugen mitgeteilten Kennzeichens die Erkenntnis, dass der Porsche kurz zuvor in Münster als gestohlen gemeldet wurde.

Im Zuge der Fahndung nach dem Fahrzeug fiel der Porsche einer Streifenwagenbesatzung gegen 16.30 Uhr auf der Ringstraße. Die Beamten wendeten und gaben Anhaltesignale. Umgehend beschleunigte der Porsche-Fahrer sehr stark und fuhr innerhalb kürzester Zeit aus dem Sichtfeld der Polizisten. Abermals fahndeten in der Folge mehrere Kräfte nach dem Fahrzeug. Zeugen aus dem Ortsteil St. Vit meldeten kurze Zeit später den verdächtigen Porsche in der Gemeinde. Gegen 17.00 Uhr stellten die Beamten stellten das Fahrzeug dann verlassen auf einer Grundstückszufahrt in St. Vit sicher. Noch im Nahbereich gelang es gegen 17.40 Uhr einen 15-jährigen Tatverdächtigen aus Münster vorläufig festzunehmen.

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Bielefeld wurde der Jugendliche nach Beendigung der anschließenden polizeilichen Maßnahmen zunächst entlassen und an die Erziehungsberechtigten übergeben. Das zuständige Jugendamt wurde ebenfalls involviert. Er wird sich nun in mehreren Strafverfahren wegen der begangenen Delikte verantworten müssen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh
Pressestelle Polizei Gütersloh
Telefon: 05241 869-2271
E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de
Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell

