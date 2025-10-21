POL-GT: Garagenbrand in Versmold
Gütersloh (ots)
Versmold (MK) - Am Montagvormittag (20.10., 10.55 Uhr) rückten Feuerwehr und Polizei zu einem Garagenbrand an der Straße Neuer Weg aus. Zeugen bemerkten die die starke Rauchentwicklung und informierten die Einsatzkräfte. Die Bewohner des angrenzenden Wohnhauses konnten das Gebäude frühzeitig verlassen und blieben unverletzt.
Die eingesetzten Kräfte der Feuerwehr löschten die Flammen. Es entstand ein niedriger bis mittlerer fünfstelliger Sachschaden an der Garage. Ein Übergreifen des Brandes auf das Wohnhaus konnte verhindert werden. Brandexperten der Gütersloher Kriminalpolizei haben die Ermittlungen zu der genauen Ursache des Feuers aufgenommen.
Rückfragen bitte an:
Polizei Gütersloh
Pressestelle Polizei Gütersloh
Telefon: 05241 869-2271
E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de
Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/
Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell