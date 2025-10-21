PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Gütersloh

POL-GT: Garagenbrand in Versmold

Gütersloh (ots)

Versmold (MK) - Am Montagvormittag (20.10., 10.55 Uhr) rückten Feuerwehr und Polizei zu einem Garagenbrand an der Straße Neuer Weg aus. Zeugen bemerkten die die starke Rauchentwicklung und informierten die Einsatzkräfte. Die Bewohner des angrenzenden Wohnhauses konnten das Gebäude frühzeitig verlassen und blieben unverletzt.

Die eingesetzten Kräfte der Feuerwehr löschten die Flammen. Es entstand ein niedriger bis mittlerer fünfstelliger Sachschaden an der Garage. Ein Übergreifen des Brandes auf das Wohnhaus konnte verhindert werden. Brandexperten der Gütersloher Kriminalpolizei haben die Ermittlungen zu der genauen Ursache des Feuers aufgenommen.

