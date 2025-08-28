POL-HG: Zwei vereitelte Telefonbetrügereien - Eine Festnahme +++ Einbruch in Einfamilienhaus +++ Hakenkreuz-Schmiererei auf Spielplatz

PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

1. Zwei vereitelte Telefonbetrügereien - Eine Festnahme, Oberursel, Mittwoch, 27.08.2025

(da)Am Mittwoch ist es der Polizei in Oberursel gelungen, zwei Telefonbetrügereien zu verhindern. In einem Fall gelang zudem die Festnahme eines Tatverdächtigen. Die Masche war in beiden Fällen zunächst identisch. Die vermeintliche Polizei rief an und teilte ihnen mit, dass ein Familienangehöriger einen schweren Verkehrsunfall verursacht habe. Nun sei eine Kaution fällig, die die Angerufenen zu leisten hätten. Im ersten Fall schossen die Täter jedoch über das Ziel hinaus. Die angerufene Dame wurde von den Betrügern derart aus dem Konzept gebracht, dass sie versehentlich auflegte. Anschließend rief sie selbst bei der Polizeistation Oberursel an, um die weitere Vorgehensweise für die Abwicklung der Kaution zu erfragen. Die Beamtinnen und Beamten konnten den Betrug schnell aufklären und führten mit der Dame ein präventives Gespräch, in dem sie über die Masche aufklärten. Im zweiten Fall durchschaute der Angerufene den Betrugsanruf sofort und ließ sich zum Schein auf die Lügengeschichte der Betrüger ein. Gleichzeitig wählte er geistesgegenwärtig die Nummer der echten Polizei. Daraufhin postierten sich polizeiliche Zivilkräfte an der Anschrift des Oberurselers und nahmen einen Geldabholer fest, der siegessicher die "Kaution" an der Haustür abholen wollte. Bei dem Mann handelte es sich um einen 22-Jährigen aus Berlin. Gegen ihn wird nun unter anderem wegen versuchten Betrugs ermittelt.

2. Einbruch in Einfamilienhaus,

Kronberg, Friedrichstraße, Mittwoch, 27.08.2025, 16.45 Uhr bis 19.35 Uhr

(da)Am Mittwoch nutzten Einbrecher die Abwesenheit der Bewohner eines Wohnhauses in Kronberg aus. Zwischen 16.45 Uhr und 19.35 Uhr gelangten die bisher unbekannten Täter auf das Grundstück in der Friedrichstraße. Dort hebelten sie ein Fenster auf und gingen anschließend im Inneren auf Beutetour. Mit diversem Schmuck traten sie unerkannt die Flucht an. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Mögliche Hinweise bitte unter der Rufnummer (06174) 9266-0 ab die Polizeistation Königstein.

3. Hakenkreuz-Schmiererei auf Spielplatz, Neu-Anspach, Breslauer Straße, festgestellt am Dienstag, 26.08.2025, 15 Uhr

(da)Unbekannte haben einen Spielplatz in Neu-Anspach mit Hakenkreuz-Schmierereien verschandelt. Die Schmiererei wurde am Dienstag gegen 15 Uhr auf dem Gelände in der Breslauer Straße entdeckt. Zuvor hatten die Täter zu einem nicht bekannten Zeitpunkt mehrere Spielgeräte und einen Zaun mit schwarzer Farbe besprüht, unter den Darstellungen befanden sich auch vier Hakenkreuze. Die Kriminalpolizei ermittelt nun und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Wenn Sie zur Aufklärung der Tat beitragen können, wenden Sie sich bitte unter der Rufnummer (06081) 9208-0 an die Polizeistation Usingen.

