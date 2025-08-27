PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Unbekannte schlagen auf Auto ein

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Unbekannte schlagen auf Auto ein,

Bad Homburg-Gonzenheim, Am Wingertsberg, Dienstag, 26.08.2025, 22:00 Uhr

(am) Am Dienstabend beschädigten zwei Unbekannte ein geparktes Auto in der Straße "Am Wingertsberg" in Bad Homburg-Gonzenheim. Gegen 22:00 Uhr näherten sich die Täter dem Mercedes und schlugen mit einem vermeintlich metallenen Gegenstand mehrmals auf das Auto ein. Einer der beiden stach zusätzlich mit einem spitzen Gegenstand in einen Reifen. Die beiden flüchteten anschließend in Richtung Paul-Ehrlich-Weg. Einer von ihnen sei etwa 1,85 Meter groß und schlank gewesen. Getragen habe er einen schwarzen Kapuzenpullover, eine schwarze enge Hose und hatte einen etwa 30 Zentimeter langen roten Gegenstand in der Hand. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können, sich bei der Polizeistation Bad Homburg unter der Rufnummer (06172) 120-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden
Konrad-Adenauer-Ring 51
65187 Wiesbaden
Pressestelle
Telefon: (0611) 345-1045/1041/1042
E-Mail: pressestelle.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen
Weitere Meldungen: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren