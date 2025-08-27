PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Unbekannte schlagen auf Auto ein

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

Bad Homburg-Gonzenheim, Am Wingertsberg, Dienstag, 26.08.2025, 22:00 Uhr

(am) Am Dienstabend beschädigten zwei Unbekannte ein geparktes Auto in der Straße "Am Wingertsberg" in Bad Homburg-Gonzenheim. Gegen 22:00 Uhr näherten sich die Täter dem Mercedes und schlugen mit einem vermeintlich metallenen Gegenstand mehrmals auf das Auto ein. Einer der beiden stach zusätzlich mit einem spitzen Gegenstand in einen Reifen. Die beiden flüchteten anschließend in Richtung Paul-Ehrlich-Weg. Einer von ihnen sei etwa 1,85 Meter groß und schlank gewesen. Getragen habe er einen schwarzen Kapuzenpullover, eine schwarze enge Hose und hatte einen etwa 30 Zentimeter langen roten Gegenstand in der Hand. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können, sich bei der Polizeistation Bad Homburg unter der Rufnummer (06172) 120-0 zu melden.

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell