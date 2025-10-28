Polizei Hagen

POL-HA: Ohne Führerschein und alkoholisiert: Trunkenheitsfahrt endet in Frontalkollision

Hagen-Haspe (ots)

Ein 38-Jähriger verursachte am Montagnachmittag (27.10.2025) unter dem Einfluss von Alkohol einen Verkehrsunfall in Haspe. Glücklicherweise wurde niemand verletzt.

Der Mann war um circa 16.30 Uhr mit seinem Opel Zafira auf der Oedenburger Straße in Richtung Grundschötteler Straße unterwegs, als er die Kontrolle über seinen Wagen verlor. Es kam zu einer Frontalkollision mit einem entgegenkommenden Ford Focus. Dabei wurde der Opel derart abgelenkt, dass er gegen einen am Fahrbahnrand geparkten LKW stieß. Glücklicherweise wurden weder der Unfallverursacher noch der 58 Jahre alte Ford-Fahrer verletzt. Jedoch wiesen beide Autos Schäden auf, auch der LKW-Anhänger wurde leicht beschädigt. Der Opel Zafira musste abgeschleppt werden. Der geschätzte Schaden beläuft sich auf rund 17.000 Euro.

Als die Polizeikräfte den Unfall aufnahmen, stellten sie fest, dass der 38-Jährige über keine Fahrerlaubnis verfügt. Zudem erhärtete sich der Verdacht, dass er alkoholisiert war. Die Beamten führten einen freiwilligen Atemalkoholtest durch, der einen Wert von 2,4 Promille nachwies. Zur weiteren Beweisführung wurde dem 38-Jährigen eine Blutprobe entnommen. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen übernommen. (rst)

