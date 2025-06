Feuerwehr Witten

FW Witten: Feuer im Hinterhof der Johannisstraße

Am gestrigen Sonntagmorgen gegen 08:20 Uhr wurde die Feuerwehr Witten über einen Brand in einem Hinterhof an der Johannisstraße informiert. Vor Ort brannte eine Laube in voller Ausdehnung. Es wurde niemand verletzt.

Der Meldende des Feuers warnte sofort die Anwohner des Gebäudes, die daraufhin das Gebäude bereits vor Eintreffen des Löschzuges verlassen hatten.

Durch den Brand entstand eine dichte Rauchentwicklung die bis zum Marienhospital wahrnehmbar war, mehrere Notrufe erreichten die Leitstelle in Schwelm.

Zu diesem Zeitpunkt war der Brand soweit fortgeschritten, dass er sich auf die benachbarten Gebäude auszubreiten drohte.

Die Einsatzkräfte der Berufs- und der Freiwilligen Feuerwehr nahmen zwei C-Rohre vor, kontrollierten das Gebäude und brachten das Feuer unter Kontrolle.

Die Wärmestrahlung war so stark, dass abgestellte PKW und mehrere Fenster beschädigt wurden.

Gegen 10:30 Uhr war der Einsatz der 28 Einsatzkräfte beendet.

Die Löscheinheit Bommern besetzte für die Zeit des Einsatzes die Hauptwache an der Dortmunder Straße. (UGehrke)

