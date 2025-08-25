Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Einbruch im Stiller Weg

Oldenburg (ots)

Im Zeitraum von Freitagnachmittag (22. August) bis Montagmorgen (25. August) drangen bislang unbekannte Täter in ein Firmengebäude im Stiller Weg in Oldenburg ein.

Die Unbekannten warfen zunächst eine Schaufensterscheibe ein, verschafften sich so Zutritt zu den Räumlichkeiten und durchsuchten diese anschließend.

Nach bisherigen Erkenntnissen entwendeten die Täter einen kleinen Tresor. Der genaue Wert des Diebesgutes steht derzeit noch nicht fest.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im genannten Zeitraum gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 0441-7904115 zu melden.(1012663)

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell