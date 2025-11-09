POL-LIP: Bad Salzuflen. Verkehrsunfall mit Trunkenheit
Lippe (ots)
Am 08.11.2025 befuhr der 61-jährige Pkw-Führer in den frühen Morgenstunden die Liemer Straße in Bad Salzuflen-Grastrup. Der Unfallbeteiligte kam vermutlich unter dem Einfluss von Alkohol von der Fahrbahn nach rechts ab und überfuhr dabei einen Leitpfosten. Es entstand somit Sachschaden. Der Führerschein des Fahrzeugführers wurde beschlagnahmt, das Führen fahrerlaubnispflichtiger Fahrzeuge wurde untersagt.
