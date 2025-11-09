PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Verkehrsunfall mit Trunkenheit

Lippe (ots)

Am 08.11.2025 befuhr der 61-jährige Pkw-Führer in den frühen Morgenstunden die Liemer Straße in Bad Salzuflen-Grastrup. Der Unfallbeteiligte kam vermutlich unter dem Einfluss von Alkohol von der Fahrbahn nach rechts ab und überfuhr dabei einen Leitpfosten. Es entstand somit Sachschaden. Der Führerschein des Fahrzeugführers wurde beschlagnahmt, das Führen fahrerlaubnispflichtiger Fahrzeuge wurde untersagt.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Leitstelle

Telefon: 05231/609-1222
Fax: 05231/609-1299
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

