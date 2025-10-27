Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Goslar vom 27.10.2025

Goslar (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag brachen bislang unbekannte Tatverdächtige in einen Kiosk an der Langen Straße in Braunlage ein.

Der oder die Tatverdächtigen drangen gewaltsam in den Kiosk ein und durchsuchten die Räumlichkeiten nach Diebesgut. Dabei entstand ein Sachschaden in mittleren dreistelligen Bereich.

Hinweise oder Beobachtungen, die mit dieser Tat in Verbindung stehen könnten, nimmt die Polizei Goslar unter der Telefonnummer (05321) 3390 oder die Polizei Braunlage unter der Telefonnummer (05520) 93260 entgegen.

Am Montagmorgen ereignete sich in Oker ein Verkehrsunfall, bei dem eine Person verletzt wurde.

Gegen 06.30 Uhr befuhr ein 37-jähriger Mann mit seinem VW Golf die Wolfenbütteler Straße in Richtung Halberstädter Straße.

Dabei kam er aus bislang unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen am Fahrbahnrand ordnungsgemäß abgestellten BMW. Durch den Zusammenstoß wurde der Goslarer leicht verletzt und im weiteren Verlauf durch den Rettungsdienst in das Krankenhaus verbracht.

Der Golf war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden liegt bei rund 15.000 Euro.

Für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme war die Wolfenbütteler Straße bis ca. 07.30 Uhr gesperrt.

