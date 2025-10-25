Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Einbruchdiebstahl in Imbiss

Goslar (ots)

In den frühen Morgenstunden am 24.10.2025, verschafft sich bislang unbekannter Täter, durch Einschlagen einer Fensterscheibe, Zutritt zu einem Schnellimbiss im Bereich des Bahnhofs Goslar und entwendet dort Bargeld und Schlüssel.

Personen, die Hinweise auf verdächtige Fahrzeug- oder Personenbewegungen im Bereich geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Goslar unter der Amtsnummer (05321) -3390 zu melden.

+++

Liebenburg - Sachbeschädigung an PKW

Im Zeitraum von Donnerstag, den 23.10.2025, 21:00 Uhr und Freitag, den 24.10.2025, 12:50 Uhr, wird ein, im Nordring (Upen/Liebenburg), geparkter PKW durch bislang unbekannte Person an mehreren Stellen zerkratzt.

Zeugen, die Hinweise auf die tatverantwortliche Person geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Liebenburg unter der Amtsnummer (05346) -946800 in Verbindung zu setzen.

+++

Langelsheim - Verkehrsunfall E-Scooter / Fahrrad

Am Freitagvormittag, kurz vor 11:00 Uhr, wird eine 40-jährige E-Scooterfahrerin auf dem Radweg parallel der Bundesstraße 82 (Langelsheim, Fahrtrichtung Goslar) von einem bislang unbekannten Radfahrer überholt, wobei der Radfahrer so nah am E-Scooter vorbeifährt, dass die E-Scooterfahrerin stürzt und sich verletzt. Trotz Ansprache entfernt sich der unbekannte Radfahrer ohne Hilfe zu leisten und seine Beteiligung am Verkehrsunfallgeschehen anzuzeigen. Ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung und unerlaubten Entfernens vom Unfallort wird eingeleitet.

Verkehrsteilnehmende, die den Vorfall möglicherweise beobachtet haben und Hinweise auf den geflüchteten Radfahrer geben können, werden gebeten sich mit der Polizeistation Langelsheim unter der Amtsnummer (05326 -978780) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell