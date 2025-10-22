PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Goslar vom 22.10.2025

Goslar (ots)

Die Polizei registrierte am Dienstag zwei Verkehrsteilnehmer, die ihre Fahrzeuge trotz des Konsums von Betäubungsmitteln führten.

Gegen 15.45 Uhr war ein 19-jähriger Langelsheimer mit seinem E-Scooter in der Klubgartenstraße in Goslar unterwegs. Bei der Kontrolle stellten die Einsatzkräfte fest, dass dieser unter BTM-Einfluss stand. Ein 39-jähriger Vienenburger wurde gegen 22.45 Uhr mit seinem VW Golf im Ortsteil Sudmerberg kontrolliert. Auch bei ihm zeigten sich deutliche Anzeichen einer Beeinflussung durch berauschende Substanzen.

Beiden Fahrzeugführern wurden Blutproben entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Zudem wurden Strafverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Goslar
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 05321/339104
E-Mail: pressestelle@pi-gs.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell

