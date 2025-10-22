POL-GS: Pressemitteilung des PK Seesen vom 22.10.2025
Goslar (ots)
Alleinbeteiligter Verkehrsunfall mit verletztem Kradfahrer
Am Dienstag, den 21.10.2025, gegen 16:45 Uhr, befuhr ein 53-jähriger Kradfahrer aus Langelsheim die Seesener Straße in Bornhausen aus Richtung Rhüden kommend in Richtung Seesen. In einer Linkskurve zwischen den Einmündungen der K53 nach Mechtshausen und der Straße Am Mühlengraben, stürzte der 53-Jährige vermutlich auf Grund von nicht angepasster Geschwindigkeit und verletzte sich leicht.
Am Krad entstand leichter Sachschaden.
i.A. Schneider, PKin
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Goslar
Polizeikommissariat Seesen
Telefon: 05381-944-0
Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell