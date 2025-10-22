PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung des PK Seesen vom 22.10.2025

Goslar (ots)

Alleinbeteiligter Verkehrsunfall mit verletztem Kradfahrer

Am Dienstag, den 21.10.2025, gegen 16:45 Uhr, befuhr ein 53-jähriger Kradfahrer aus Langelsheim die Seesener Straße in Bornhausen aus Richtung Rhüden kommend in Richtung Seesen. In einer Linkskurve zwischen den Einmündungen der K53 nach Mechtshausen und der Straße Am Mühlengraben, stürzte der 53-Jährige vermutlich auf Grund von nicht angepasster Geschwindigkeit und verletzte sich leicht.

Am Krad entstand leichter Sachschaden.

i.A. Schneider, PKin

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Goslar
Polizeikommissariat Seesen
Telefon: 05381-944-0

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Goslar
