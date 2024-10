Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Dieb hat bei Tat Waffe und Drogenutensilien dabei

Nürnberg (ots)

Am Freitagnachmittag (18. Oktober) hat ein Jugendlicher versucht in einem Drogeriemarkt im Nürnberger Hauptbahnhof ein Parfüm zu stehlen. Dabei hatte er eine geladene Schreckschusspistole und Cannabis mitgeführt. Die Bundespolizei ermittelt.

Die Bundespolizei Nürnberg wurde gegen 15:45 Uhr vom Ladendetektiv eines Drogeriemarktes darüber informiert, dass ein Jugendlicher versucht hatte ein Parfüm zu stehlen. Der Ladendetektiv und eine Mitarbeiterin des Drogeriemarktes haben den 17-jährigen Deutschen dabei beobachtet, wie er ein Parfüm aus einem Regal genommen und den Diebstahlschutz des Parfüms entfernt hatte. Als ein Bundespolizist den 17-Jährigen nach weiterem Diebesgut abtastete, fand er in der rechten Jackentasche eine griffbereite, geladene Schreckschusspistole. Des Weiteren führte der Jugendliche eine Handtasche mit sich, in der sich eine Feinwaage mit Cannabisanhaftungen, Druckverschlusstütchen und 455 Euro Bargeld befanden. Zur weiteren Bearbeitung des Falles wurde der 17-Jährige zur Dienststelle verbracht. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft, ordnete diese die Beschlagnahme aller aufgefundenen Sachen an. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Jugendliche an seine Eltern übergeben.

Die Bundespolizei hat Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls mit Waffen, Verstoßes gegen das Waffengesetz und gewerbsmäßigen Handels mit Cannabis eingeleitet.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion München, übermittelt durch news aktuell