Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Goslar vom 20.10.2025

Goslar (ots)

Die Polizei sucht Zeugen für eine Sachbeschädigung an einem Pkw am vergangenen Wochenende im Stadtteil Jürgenohl.

Ein grauer Skoda Fabia hatte in der Zeit von Samstagmittag bis Sonntagmittag in der Bromberger Straße Höhe Nr. 26 geparkt. In diesem Zeitraum zerstachen bislang unbekannte Tatverdächtige alle vier Reifen des Pkw.

Die Polizei führt ein Ermittlungsverfahren und fragt nach Beobachtungen, die mit dieser Tat in Verbindung stehen könnten. Hinweise werden unter der Amtsnummer (05321) 3390 entgegengenommen.

+++

Am Sonntagmittag missachtete der Fahrer eines E-Scooters im Ortsteil Baßgeige das Rotlicht einer Lichtsignalanlage und wurde daraufhin kontrolliert.

Bei der Kontrolle stellten die Einsatzkräfte fest, dass der 19-jährige Langelsheimer unter Einfluss berauschender Mittel stand. Daraufhin erfolgte die Entnahme einer Blutprobe und die Untersagung der Weiterfahrt. Zudem wurden aufgrund der Verstöße Ermittlungsverfahren eingeleitet.

+++

Am Sonntagabend kam es auf der Bundesstraße 82 zu einem Verkehrsunfall, als ein Pkw-Fahrer einem Wildtier ausweichen wollte.

Gegen 21.30 Uhr fuhr ein 59-jähriger Mann aus dem Landkreis Hildesheim mit seinem Mercedes auf der B 82 von Goslar kommend, als zwischen Astfeld und Langelsheim ein Wildtier die Fahrbahn kreuzte. Beim Ausweichen kollidierte der Fahrer mit zwei Kennzeichen und kam danach zum Stehen.

Bei der Unfallaufnahme wurde Alkoholgeruch beim Fahrzeugführer festgestellt. Einem positiven Test folgten eine Blutprobenentnahme und die Beschlagnahme des Führerscheins.

Aufgrund der Trümmerteile und Betriebsmittel auf der Fahrbahn, musste diese von der Straßenmeisterei Goslar gereinigt werden. Der Mercedes war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Der Sachschaden wird auf etwa 16.500 Euro geschätzt.

+++

Am frühen Sonntagmorgen flüchtete ein Pkw-Fahrer nach einer Verkehrsunfallflucht in Goslar, wurde jedoch später von der Polizei gestellt.

Gegen 0.20 Uhr fuhren eine 21-jährige Frau mit ihrem Audi und eine 23-jährige Frau mit ihrem Seat, beide aus Langelsheim, auf der Straße Köppelsbleek in Richtung Hildesheimer Straße, als sie plötzlich von einem grauen VW Golf auf der Gegenspur und vorbei an zwei Verkehrsinseln überholt wurden. Anschließend scherte der Golf ohne ausreichenden Sicherheitsabstand wieder ein und nötigte die Audifahrerin mittels starken Abbremsens zu einer Gefahrenbremsung, infolgedessen der Seat auf den Audi auffuhr.

Der verursachende Golf flüchtete von der Unfallstelle und wurde gegen 0.40 Uhr in Clausthal-Zellerfeld festgestellt und kontrolliert. Der Führerschein des 19-jährigen Fahrzeugführers aus Goslar wurde beschlagnahmt und Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs sowie unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet.

+++

Unbekannte sprengten am frühen Montagmorgen in Vienenburg einen Zigarettenautomaten und entwendeten Bargeld in unbekannter Höhe.

Gegen 4.25 Uhr wurde durch Anwohner ein Knall im Bereich der Osterwiecker Straße 42 gemeldet. Die kurz darauf eingetroffenen Einsatzkräfte der Polizei stellten fest, dass ein dort befindlicher Zigarettenautomat aufgesprengt worden war. Durch umherfliegende Teile wurde weiterhin ein gegenüberliegendes Garagentor in Mitleidenschaft gezogen.

Als mögliche Tatverdächtige wurden durch die Zeugen zwei männliche Jugendliche am Zigarettenautomaten bemerkt. Beide waren schwarz gekleidet, mit Kapuze über dem Kopf und sind mit Fahrrad und E-Scooter in Richtung Goslar geflüchtet.

Die Polizei Goslar führt ein Ermittlungsverfahren und fragt nach weiteren Beobachtungen, die mit dieser Tat in Verbindung stehen könnten. Für Hinweise steht die Telefonnummer (05321) 3390 zur Verfügung.

Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 7.500 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell